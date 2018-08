© afp

Dee steiert nämlech riicht op déi beléifte Vakanzeninsel zou. Flich goufe gestrach an d'Populatioun gouf opgefuerdert, an hiren Haiser ze bleiwen, bis dass ee se misst evakuéieren. D'Situatioun wär enorm geféierlech, erkläert den zoustännege Gouverneur, dofir hätten déi éischt provisoresch Nout-Hebergementer hir Diren opgemaach.Den Hurrikane Lane kéint liewensgeféierlech Flute mat sech bréngen, Iwwerschwemmungen an et misst ee mat längere Stroumausfäll rechnen.

Den US-President Trump huet am Virfeld schonn den Noutstand fir Hawaii erkläert, fir esou séier wéi méiglech staatlech Hëllefe kënnen ze deblockéieren.