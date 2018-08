© Screenshot aus Youtube-Video

De Mataarbechter vum sächsesche Landeskriminalamt, deen op enger Demonstratioun vun der islamfeindlecher Pegida ZDF-Journaliste vernannt huet an doduerch e ganz ëmstriddene Police-Asaz ausgeléist huet, hätt op senger Aarbecht Zougrëff op ganz sensibel Donnéeën. Dat hunn elo Recherchë vum däitsche Sender MDR erginn.



De Mann géing als Expert-Comptabel bei Enquêten a komplexen an schwéiere Strofdote schaffen an konnt an senger Funktioun och op een internt Register vun der Police zougräifen an dem all d'Strofdoten an Enquêten opgelëscht sinn. Donieft géingen och dem Mataarbechter seng Lienen an déi riets Zeen gepréift ginn.