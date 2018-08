Dës Masseflucht huet op den Dag virun engem Joer ugefaangen. Bis haut liewen déi Verdriwwen am Nopeschland Bangladesch ënner katastrophale Konditiounen. An engem neie Rapport warnt d’Unicef virun enger "verluerener Generatioun".





Direkt den éischte Mount, wéi d’Regierung am Myanmar géint déi ethnesch Minoritéit virgaange war, si méi wéi eng hallef Millioun Rohingya aus dem Diktaturstaat geflücht. Hiert Ziel war virun allem déi südëstlech Regioun vum Bangladesch, wou bis haut nach ëmmer knapp eng Millioun vun hinne liewen.



Wunne kann een dat nämlech net nennen, d’Noutlogementer bestinn aus Plastik a Bambus, wat grad an der Monsunzäit keng Protektioun bitt. Och wann aus dem Chaos, deen déi éischt Méint dominéiert huet, esou lues eng gewëssen Uerdnung entsteet, si vill Problemer och haut nach net geléist. An déi schwätzt d’Unicef an hirem aktuelle Bilan zu der Flüchtlingskris vun de Rohingya un.



Nieft de schlechte Konditioune an dem akute Plazmangel beschäftege sech d’Autoritéiten an ONGe mat der Fro, wéi et soll weidergoen. Et wiere virun allem d’Kanner vum Rohingya-Stamm, déi den Ament ouni Perspektiv do stinn. Et misst vill méi an hir Bildung investéiert ginn, fir dass si mat der aktueller Situatioun eens ginn an awer och, fir dass si spéider, wann et dann hoffentlech erëm heem geet, eppes zu der Gesellschaft bäidroe kéinten, heescht et vun der Unicef.



Elo, wou de Risk vu Krankheeten net méi sou akut ass, wier et un der Zäit, Struktur an déi knapp 1.200 sougenannte “learning centres” ze bréngen. D’Unicef kritiséiert, dass et Koordinatiounsproblemer tëscht den eenzele Zentren gëtt, en eenheetleche Schoulplang hätt ee bis elo net op d’Bee gestallt krut. Bei ronn 140.000 Kanner, déi meeschtens an iwwerfëllte Raim sëtzen an dat deels ouni Drénkwaasser, iwwerraschen dës Problemer net. Fir där Problematik mat de verschiddene Léierpläng entgéintzewierken, schaffen déi Responsabel den Ament un engem standardiséierte Kur. Virgesinn ass, dass all Kand Schreiwen, Liesen an Rechnen léiere soll. Doriwwer eraus solle si och léieren, kritesch ze iwwerleeën an d’Perspektiv vun aneren anzehuelen.



Dat Ganzt soll awer nëmmen als provisoresche Schoulsystem déngen. An deem Kader gëtt och d’Regierung vu Myanmar, wou eng hallef Millioun Rohingya verbliwwe sinn, opgefuerdert, Kanner a Jugendlechen eng fair a qualitativ Educatioun ze offréieren. Am Rapport steet awer och, dass just en definitiven Retour vum sunnitesch-muslimeschen Rohingya-Stamm an de Bundesstaat Rakhaing, vun wou si verdriwwe goufen, d’Zukunft stabiliséiere kann.



Elo, ee Joer nodeems d'Rohingya vun der Arméi aus dem Myanmar verdriwwe goufen, protestéieren dëse Weekend Dausende vun dëser ethnescher Minoritéit am Bangladesch, fir nees dierfen an hir Heemecht zeréckzegoen. D'Flüchtlinge maachen Drock op d'Regierung vun der Laureatin vum Friddensnobelpräis, dem Aung San Suu Kyi. Mëttlerweil liewen nämlech eng Millioun Rohingya a Flüchltingscampen am ganz aarmen Nopeschland Bangladesch, an dat a ganz schlechte Konditiounen.