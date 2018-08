Aus dem Inneministère vu Brandenburg heescht et, datt ee Brandstëftung fir méiglech hält.

© AFP

Honnerte Pompjeeë si bei Berlin derbäi, géint e grousse Bëschbrand ze kämpfen, deen fir d'Lescht eng Gréisst vu Ronn 400 Futtballfelder, knapp 300 Hektar, hat. D'Feier wär awer mëttlerweil ënner Kontroll. Trotzdeem géingen zwee Dierfer a Brandenburg nach evakuéiert bleiwen, bis sech d'Situatioun weider berouegt.



Den Inneminister vum Brandenburg hält Brandstëftung an dësem Fall fir ganz wahrscheinlech, well d'Feier op verschiddene Plazen zur nämmlechter Zäit ausgebrach ass. Dat wär awer just e Soupçon, d'Enquête sinn nach net ofgeschloss, sou den Inneminister.