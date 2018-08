Protester am Palestina © AFP (Archiv)

D'Regierung vum US-President huet nämlech finanziell Hëllefen un d'Palestinenser an Héicht vun 200 Milliounen US-Dollar gestrach. Dës Sue géingen amplaz a Projete „mat héijer Prioritéit“ fléissen, sou heescht et vum amerikaneschen Ausseministère. Mat deene Moyene sollten eigentlech Programmer an der Gazasträif an am Westjordanland finanzéiert ginn.



D'Entscheedung gëtt vum Ausseministère domadder justifiéiert, dass ee misst d'Situatioun an der Gazasträif consideréieren, wou d'Hamas d'Liewe vun den Awunner riskéiert an déi humanitär a wirtschaftlech Situatioun nach méi verschlëmmert.



Schonn am Januar haten déi Vereenegt Staaten de Budget gekierzt, deen un UNO-Hëllefswierk fir palestinensesch Flüchtlinge geet. Dëst Joer kréien si 60 Milliounen Dollar, lescht Joer waren et 360 Milliounen Dollar.