Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Deen Uerder kënnt vun de Gesondheetsautoritéiten am Hafe vu Catania. Bei zwee vun deene 16 Leit besteet de Verdacht op Tuberkulos.



D'Vereenten Natiounen kritiséieren d'Europäesch Unioun an appelléieren un déi politesch Responsabel, séier eng Léisung ze fannen.



D'Flüchtlingshëllefswierk UNHCR nennt d'Manéier, wéi d'Flüchtlinge behandelt ginn "onmoralesch" a "geféierlech". Hiert Liewen géif a Gefor bruecht ginn, während verschidden EU-Länner e politesche Kampf ëm laangfristeg Léisungen géife féieren.



Italien hat jo gedreet, déi finanziell Bäiträg ze kierzen, wann net bis e Freideg eng Léisung fonnt géif ginn.

Eng Reunioun, an där héich Vertrieder aus 12 verschiddene Länner dobäi waren, ass e Freideg awer ouni Resultat op en Enn gaangen.