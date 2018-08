Hien huet als schäerfste Kritiker an der republikanescher Partei vum aktuellen US-President Donald Trump gegollt an huet ënner anerem géint dem Donald Trump seng Reform vum Gesondheetssystem gestëmmt.

Dat net nëmmen no der Ausso vum Trump, datt fir hien den John McCain kee Krichsheld wier. "Ech hu Leit gär, déi net gefaange goufen, okay" esou eng Ausso vum Donald Trump.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. August 2018

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26. August 2018

Dësen huet awer kuerz no der Annonce vum Doud vum John McCain der Famill säin Respekt a Matgefill ausgedréckt.Den John Sidney McCain, deen den 29. August 1936 op enger US-Navy-Basis am Panama gebuer gouf, ass a jonke Joren, wéi scho säi Papp a Grousspapp, der Navy bäigetrueden an huet am Vietnam Krich gekämpft. 1967 gouf hien an dësem Krich gefaange geholl a gefoltert. Eréischt no 5 Joer gouf hien nees fräigelooss.1983 du gouf hien an d'Representantenhaus vun den USA gewielt, 1987 ass hie Senator ginn. 2008 war de Politiker als Géigekandidat zum Barack Obama ugetrueden an huet d'Wal fir de Poste vum US-President géint den spéideren demokrateschen US-President verluer. Ënner anerem vum Obama, wéi och vum fréieren Ex-Fixe-President Al Gore, gouf et no der Annonce vum Doud vum John McCain Luef fir deem seng Aarbecht als Senator a Politiker.2017 du gouf beim McCain en aggressive Gehirtumor entdeckt, wat och de Grond war, wisou hien déi leschte Méint net méi am Senat war, mä eng Therapie bei sech doheem am Bundesstaat Arizona gemaach huet. Dësen Tumor war awer net déi éischte Kéier, datt beim Politiker Kriibs diagnostizéiert gouf. Schonn e puer Mol krut hie Melanomer, eng béisaarteg Form vun Hautkriibs, ewechgemaach.Eréischt e Freideg hat d'Famill vum John McCain matgedeelt, datt de Senator net méi mat senger Kriibsbehandlung géif weidermaachen. Ënner anerem huet et am Communiqué geheescht: "De Fortschrëtt vun der Krankheet an den Alter hunn hiert Uerteel geholl". Dowéinst hätt den 81 Joer ale McCain decidéiert, mat der Chemotherapie opzehalen.E Samschdeg de Mëtteg um 16.28 Auer, bei eis an der Nuecht op e Sonndeg, ass de McCain am Ëmkrees vu senger Famill gestuerwen.