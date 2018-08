© AFP

An Italien huet d’Justiz eng Enquête géint den Inneminister Matteo Salvini opgemaach, dat wéinst Sequestratioun vu Persounen, illegal Verhaftungen an Abus de Pouvoir. An anere Wierder, well hie Leit d’Fräiheeten ewechgeholl hätt. Gemengt sinn d’Migranten, déi u Bord vun der „Diciotti“ sinn an elo um Punkt sinn, a Sizilien kënnen unzeleeën.

De Minister a Chef vun der rietsextremer «Lega Nort» riskéiert allerdéngs keng gréisser Konsequenzen, well d’Prozedur, déi vum Parquet vu Palermo a Sizilien duerchgefouert gëtt, äusserst komplex ass.

De Matteo Salvini léisst dat deemno och relativ kal an hie bleift op senger anti-Migratiouns-Schinn. Op enger politescher Versammlung an der Nuecht op e Sonndeg am Norde vun Italien, wou de Minister hierkënnt, sot hien: „Se kënne mech festhuelen, mä net de Wëlle vu 60 Milliounen Italiener“.