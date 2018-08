Am Iran war an der Nuecht op e Sonndeg en Äerdbiewe vu 6 Punkten op der Richterskala.

© AFP

Betraff war de Weste vum Land a besonnesch d’Stad Ta-se-habad op der Grenz mam Irak. Dem iranesche Staatssender no wieren 2 Mënsche gestuerwen an 241 blesséiert ginn. Am November 2017 nach ware 600 Mënsche bei engem Äerdbiewen an der selwechter Géigend em d’Liewe komm.