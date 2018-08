Mat senger Dot um Fluch tëscht München a Paräis gouf de fréiere franséische Profi-Boxer Tarik Sahibeddine elo zu engem klengen Held.E ganz opgereegte Mann wollt an de Cockpit vum Fliger andréngen, fir d'Piloten dozou ze bréngen, fir Demi-tour mam Fliger ze maachen. D'Passagéier an och den Equipage haten Angscht virum Mann, esou dann den Ex-Profisportler sech der Situatioun ugeholl huet. Als éischt wollt hie mam Mann diskutéieren, mä dat huet net geklappt.Je me suis retrouvé face à l’individu. J’ai essayé de le calmer gentiment, mais il m’a provoqué et menacé. Il a dit qu’il voulait parler au commandant de bord. Il était très excité.De Mann wollt sech net ginn an esou huet de Boxer, zesumme mat zwee anere Passagéier, de Mann iwwerwälteg an d'Police vum Fluchhafe konnt sech ëm den onrouege Passagéier bekëmmeren. Dono konnt de Fliger a Richtung Paräis ofhiewen.Den Tarik Sahibeddine krut Applaus an de Merci vun den anere Leit am Fliger an de Merci vun der Police. Ma donieft gouf hien awer och an de Cockpit invitéiert, fir do eng Foto ze maachen.