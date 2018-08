Zu engem déidlechen Tëschefall koum et an der Nuecht op e Sonndeg zu Spa. D'Police soll en éischte Verdächtege verhaft hunn.

Zu Spa an der Belsch ass e Polizist bei enger Verkéierskontroll erschoss ginn. Dat huet de Buergermeeschter vu Spa onse Kollege vun RTL 5Minutes e Sonndeg de Moie confirméiert. Wéi et heescht hätten zwee Polizisten en Auto matten am Duerf op der Haaptstrooss kontrolléiert, wéi ee vun den 3 Passagéier aus dem Auto eraus op d’Poliziste geschoss huet, wéi vill Schëss gefall sinn, ass net gewosst. Ee vun den Agenten, e Mann vun 38 Joer, sollt den Tëschefall net iwwerliewen.

No den Täter gëtt an der ganzer Regioun aktiv gesicht an déi belsch Police huet en Helikopter zur Verfügung gestallt. Grad op dësem Weekend ass de Formel 1 Grand-Prix zu Spa Francorchamps, mä ob den Tëschefall en Afloss op d’Organisatioun vun der Course huet, ass net gewosst.

Spa läit eng 50 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz. D'Lëtzebuerger Police huet aktuell wéinst dësem Tëschefall nach kee speziellen Dispositiv op d'Bee gestallt.



Wéi verschidde Sourcen aus der Belsch mellen, hätt d'Police géint 9.30 Auer eng Persoun festgeholl. Dobäi soll et sech ëm e Mann vu 36 Joer handelen, mat hollänneschen Originnen.