Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. August 2018

Footage of Madden game in progress and then the #TheLandingMassShooting shots and screams in the background. https://t.co/S9Drl3ohU1 — AG Gancarski (@AGGancarski) 26. August 2018

Op engem Videospill-Event an engem Restaurant zu Jacksonville (GLHF Game Bar) am US-Bundesstaat Florida koum et zu enger Schéisserei. D'Medie mellen, dass et dobäi direkt e puer Doudeger a Blesséierter gouf.Ënnert anerem d'Agence Reuters mellt dëst. Wéi d'Police vun Jacksonville matdeelt, soll een sech ewech vun der Plaz halen, dat well et net sécher do wier.An engem Video, deen den Ament an de soziale Medien zirkuléiert, héiert een, wéi am Hannergrond geschoss gëtt a Leit jäitzen. Wéi et heescht, soll et sech beim Event ëm en Turnéier vum Spill "Madden 19" gedréit hunn, en American Football Spill.E Verdächtegen gouf vun der Police neutraliséiert. Weider Detailer iwwert den Täter et nach keng. Bis ewell sollen et 4 Doudeger a 7-11 Blesséierter ginn, esou d'US-Medien.