Bei enger Mass zu Dublin huet hie sech fir -Zitat- eng laang Lëscht vu Verbriechen un Iwwerliewende vun Mëssbrauch vu Pouvoir a Vertrauen, a vu sexuellem Abus entschëllegt. Explizit huet de Chef vun der kathoulescher Kierch bei der Mass am Dubliner Phoenix Park vu Crimme geschwat, déi vu Mënchen an Nonnen an Institutioune vun der Kierch begaange goufen.Virun zéngdausenden Gleewegen huet de Franziskus deemno Pardon gefrot, fir Mammen déi hir Kanner ewechgeholl kruten, well se schwanger waren, awer net bestuet. Am Zentrum vu Dublin hate sech ronn 5'000 Mëssbrauchsaffer an Ënnerstëtzer fir eng Géigendemonstratioun versammelt.