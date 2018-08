Dobäi soll et zu Iwwergrëff op Migranten an Ausernanersetzunge mat der Police komm sinn. Dat huet d'Police-Direktioun vu Chemnitz e Sonndeg den Owend matgedeelt.Ronn 800 Mënschen hate sech deemno beim bekannte Karl-Marx-Monument versammelt. Et goufe Fläschen a Richtung vun de Police-Beamten gehäit. Chemnitz hat säi Stadfest doropshi méi fréi ewéi geplangt ofgebrach.D'Oberbürgermeisterin Barabara Ludwig huet sech dem MDR géintiwwer schockéiert gewisen. Ausléiser vun de Protester war den Dout vun engem 35-Joer alen Däitschen an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg. D'Police gëtt un, zwee Männer festgeholl ze hunn, déi an der Géigend vum Tatort waren. D'Hannergrënn vun der Dot sinn net kloer.