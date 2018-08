© Police Limburg

De Mann soll 1998 de Bouf zu Brunssummerheide un der däitsch-hollännescher Grenz verschleeft a sexuell mëssbraucht hunn.



D'Läich vum Kand gouf een Dag méi spéit fonnt.



Elo gouf ee 55 Joer alen Hollänner festgeholl, deen net ganz wäit vum Tatort ewechgewunnt huet.



Seng DNA soll un der Läich vum Kand fonnt gi sinn.



Am Februar hat d'Police an Holland eng grouss Enquête lancéiert, an d'DNA-Prouwe vu 15.000 Männer geholl. Dës Kéier och vum Hollänner, deen déi Jore virdrunner, dem Opruff net nokomm war. No der Prouf ass de presuméierte Mäerder geflücht.



Déi lescht Woch huet d'Police dunn hir Informatioune verëffentlecht, an de Mann gouf mat engem europäesche Mandat d'Arrêt gesicht an zu Barcelona festgeholl.