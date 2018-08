Internat.: Am meeschte gelies

Den Iran hat eng Plainte beim internationale Geriichtshaff deposéiert, well Teheran sech ongerecht behandelt fillt. Am Mee waren d'USA aus dem Atomofkommes vun 2015 erausgeklommen, an hunn doropshin d'Sanktioune géint den Iran nees agefouert.



Domadder géifen d'USA géint de Frëndschaftsvertrag tëscht de béide Länner aus dem Joer 1955 verstoussen.