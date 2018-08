Et kléngt e bëssche wéi Science-Fiction, ass et awer an noer Zukunft wuel net méi: Autonom Krichswaffen déi Ziler attackéieren, ouni, datt se vu Mënschenhand gesteiert ginn. Vun dësem Méindeg un diskutéieren d'Vertrieder vu méi wéi 75 Länner, ënnert der Leedung vun der UNO zu Genève, iwwert dës sougenannte "Killer-Roboteren". Vun Amnesty International kënnt op en neits den Appel dës déidlech autonom Waffen misste verbuede ginn.

Den internationalen Droit géif nämlech scho laang dem technologesche Fortschrëtt hannendru lafen, warnt d'Mënscherechtsorganisatioun, wann Dronen, onbemannten U-Booter oder automatiséiert Waffen vum selwe schéissen. Mir beweegen eis an eng Zukunft, an där d'Mënsche riskéieren aus den Decisiounsprozesser beim Asaz vu Gewalt ausgeschloss ze ginn, sou d'Analyse vun der Amnesty-Expertin Rasha Abdul Rahim. Duerfir misst elo agéiert ginn, ier et ze spéit ass.



Virun zwee Joer hunn d'Vereenten Natiounen en Expertegrupp agesat, dee sech mat den neien Technologien am Beräich vun automatiséierte Waffen befaasst. Ausser enger Rei Meetingen ass bis ewell awer nach näischt geschitt.



Bei der leschter Verhandlungsronn am Abrëll hu sech zwar, Amnesty International no, 26 Staate fir e komplett Verbuet vu sou Waffesystemer ausgeschwat, dorënner Éisträich, Brasilien an Ägypten. Decisiv Länner wéi Frankräich, d'USA, Groussbritannien, Russland, Israel a Südkorea sinn an engems awer am gaange sougenannte "Killer-Roboteren" fir hir eegen Zwecker z'entwéckelen an hale sech mat Appeller fir méi eng streng Regulatioun deemno zréck.



Experte rechnen domadder, datt komplett autonom Kampf-Roboteren an 20 Joer an den Asaz kéinte kommen. Sou Waffe kéinten awer net tëscht Frënd a Feind ënnerscheeden, seet den Thomas Küchenmeister am Spiegel zum Beispill. Hien ass Member vun der internationaler Campagne "Campaign to stop killer robots". D'Decisioun iwwert Liewen an Doud dierft ni enger Maschinn iwwerlooss ginn.



De Virsëtzenden vun de Berodungen zu Genève, den indeschen Ambassadeur Amandeep Singh Gill iwwerdeems warnt, et sollt een d'Gefor net dramatiséieren. Roboter géife schonn net d'Kontroll iwwert d'Welt iwwerhuelen.



An awer wërft déi rasant Entwécklung vun der kënschtlecher Intelligenz substantiell ethesch Froen op, deene sech net nëmmen d'Wëssenschaft, ma och d'Juristen an déi politesch Responsabel stelle mussen.



Lëtzebuerg ass bei de Konsultatiounen an der Schwäiz déi nächst Deeg och vertrueden.