An der Pfalz, mä éischter a ganz Däitschland an der ganzer Ëmgéigend weess wuel jiddereen, deen dësen Dag materlieft huet, wou e war.

Op den Dag virun 30 Joer ginn d'Spectateuren op der amerikanescher Militärbase Ramstein Zeie vun enger vun de schlëmmste Katastrophen déi et jee am Kader vun enger Fluchschow gouf. 70 Mënsche stierwen an 1000 ginn deels schwéier blesséiert, wéi beim leschte Fluchmanöver Sekonnen alles veränneren. Keen war deemools op sou Eppes preparéiert.





30 Joer no der Katastroph vu Rammstein - Rep. Claude Zeimetz



Sonndes, den 28. August 1988. D'Sonn straalt iwwer Bierg an Dall. 350.000 Leit, vill technikbegeeschtert Famillje mat hire Kanner kucken zu Ramstein gespaant dem Fluchspektakel no. Bei der leschter Figur vun der italienescher Konschtfligerstaffel "Frecce Tricolori" kräizen sech 3 Fligere Sekonnen ze fréi a knuppe virun den An vun de Spectateuren aneneen. Zwee Fligere fale parallel op den Tarmac. Déi drëtt Maschinn schléit an de Leit op an explodéiert.

Et brécht Panik aus, Chaos. Iwwerall leie Blesséierter. Leit sichen am Tumult no Familljememberen a Frënn. Ambulanze sinn direkt keng en Vue. D'Amerikaner loossen déi däitsch Secouristen net direkt op de Site. De Center vu Kaiserslautern direkt niewendrun gëtt mol guer net geruff. Wärend déi däitsch Secouriste versichen d'Affer direkt op der Plaz ze stabiliséieren, bréngen d'Amerikaner déi Blesséiert an déi iwwerfëllte Spideeler an der Géigend. Verschiddener fannen de Wee net well se sech net auskennen. Bis haut ass net gewosst, wéi vill Affer duerch dës Pannen zu Schued kommen.



Ënnert de Blesséierte vun deemools ass zum Beispill, de Marc-David Jung dee mat 4 Joer mat sengen Elteren d'Fligere kucke komm ass. Säi Papp sollt net méi mat heem kommen, hie selwer gëtt sou schwéier verbrannt, datt an de leschten 30 Joer 30 mol operéiert gouf. D'Marliese Witt verléiert hire Jong Mario, deen onbedéngt d'"Freece Tricolore" fotograféiere wollt. Um SWR erënnert si sech. Hire Bouf soll op der Plaz dout gewiescht sinn.

Trauere wëllen déi Hannerbliwwen net éiweg ma vill vun den Iwwerliewenden an hire Familljen d'Katastrophe vu Ramstein nach ëmmer net verschafft. Vläicht och well se d'Gefill hunn net adequat entschiedegt ginn ze sinn. Eng offiziell Entschëllegung gouf et d'lescht Woch vum President vum Landtag zu Mainz.

Zu Ramstein gouf et zanter 30 Joer keng Fluchshow méi.