E puer Mënsche goufe blesséiert. D'Police huet an tëscht zouginn net genuch Personal op der Plaz gehat ze hunn.Och den Dag no Iwwergrëffer vun Riets-Gesënnten op Migranten hate sech e Méindeg also nees 5000 Mënschen bei der Demonstratioun vun der rietser Bierger-Beweegung ''Pro Chemnitz'' getraff. Dat mellt den MDR. Déi riets Zeen hat landeswäit mobiliséiert. D'Police huet iwwerdeems keng Zuele genannt. Rietsextremer hunn d'Ketten vu Polizisten ëmmer nees opgebrach, fir déi ronn 1000 Géigendemonstranten a Journalisten unzegräifen. Fläschen an aner Géigestänn goufe gehäit. D'Police huet mat Waasserkanounen dogéint gehalen. Op d'mannst zwou Persounen goufe bei den Ausernanersetzungen blesséiert.Opreegung gëtt et virun allem, well déi Rietsextrem immens aggressiv gewiescht wären, ewéi Zeien an de groussen däitsche Medien temoignéieren. Si hätten zum Beispill Steng gesammelt, ewéi och d'Police bestätegt huet. Iwwerdeems hätten 100 Persoune sech vermummt, wat géint d'Reglement vu Manifestatioune verstéisst. Iwwerdeems wären ëmmer nees rietsextrem an auslännerfeindlech Parole gesonge ginn. An de soziale Medien zirkuléieren Opname vun Rietsen, déi den Hitlergruss maachen an d'Presse menacéieren. D'Géigendemonstratioun huet sech friddlech géint riets Gewalt gewiert.Ausléiser vun den Evenementer zu Chemnitz war den Doud vun engem 35 Joer alen Däitschen, deen e Sonndeg am fréie Moien erstach gi war. An Tëschenzäit goufen zwee presuméiert Täter aus Syrien an dem Iran festgeholl.