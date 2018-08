De Ministre de la Transition écologique et solidaire huet um Dënschdeg de Moien an engem Interview op France Inter annoncéiert d'Regierung ze verloossen.

Demissioun vum Nicolas Hulot



Hie géif d'Decisioun huelen, net méi an der Regierung ze sëtzen, well hien d'Gefill hätt, an Ëmwelt-Saachen eleng ze kämpfen. Hie wéilt net méi leien, an d'Illusioun ginn, datt duerch seng Präsenz an der Regierung een op der Héicht a Saachen Ëmwelt wier.

Hien hätt hei nëmme kleng Fortschrëtter kënne maachen.

Nicolas Hulot : "Si j'avais prévenu Edouard Philippe et Emmanuel Macron de ma démission, ils m'en auraient peut-être dissuadé" #le79inter pic.twitter.com/ENHulGWsZV — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

Nicolas Hulot : "C'est une décision que j'ai prise tout seul, personne n'était au courant, y compris ma propre épouse" #le79inter pic.twitter.com/2gqVprlSmC — France Inter (@franceinter) August 28, 2018

#NicolasHulot Je regrette vivement la demission de Nicolas Hulot. C‘est un proche et c’etait un allie important dans notre engagement commun pour le climat, la biodiversite et contre le nucleaire. Le combat doit continuer - la cause environnementale est plus urgente que jamais! — Carole Dieschbourg (@DieschbourgC) August 28, 2018

D'Lëtzebuerger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg regrettéiert d'Demissioun vum Nicolas Hulot. Hie wier e wichtegen Alliéierten am Engagement fir d'Klima, d'Biodiversitéit a géint d'Nuklearenergie gewiescht.