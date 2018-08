Experte vun der UNO haten no enger Expertis annoncéiert, datt an hiren An ë.a. den Arméi-Chef vum Myanmar wéinst Vëlkermord misst poursuivéiert ginn.

Dat well hien, an 5 weider Militärresponsabeler fir d'Verfolgung vun der muslimescher Minoritéit, de Rohingya, mat verantwortlech wieren. Och d'Regierungscheffin Aung San Su Kyi gëtt mat responsabel gemaach.De Regierungsspriecher huet an der Nuecht op d'Reproche reagéiert an erkläert, datt d'Regierung eng onofhängeg Kommissioun an d'Liewe geruff huet, déi sech mat de Virwërf géif befaassen. De Spriecher huet dann och Facebook opgefuerdert, d'Konte vun de Militärmänner nees opzemaachen, déi an der Suite vun de Reprochen e Méindeg gespaart goufen. 18 Konten si concernéiert, esou wéi 52 Facebook-Säiten.