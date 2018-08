Esou den CDU-Politiker géintiwwer der Bild.



D'Demonstrante vun den ënnerschiddleche Gruppéierunge wieren ausenee gehale ginn a Strofdote wieren dokumentéiert ginn.

Vun anere Plaze war jo schaarf Kritik un der Aarbecht vun der Police komm, et wieren net genuch Beamte präsent gewiescht an dës wieren iwwerfuerdert gewiescht.



De Weekend war zu Chemnitz e 35 Joer alen Däitschen mat engem Messer dout gemaach ginn. En Iraker an e Syrer goufe festgeholl.



Dono war et zu Demonstratioune vu rietse Gruppéierunge an och zu Géigemaniffe komm. D'Situatioun ass deelweis eskaléiert. Op d'mannst 20 Mënsche goufe verwonnt.