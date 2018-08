Hie soll am grousse Stil seng Landsleit an d’EU geschleist hunn, andeems hien hinne griichesch Visaen organiséiert soll hunn. Eng Rei Leit hätte sech an Däitschland och mat falsche Pabeieren ugemellt, fir do ënnert anerem eng Aarbechtsautorisatioun ze kréien. De presuméierten Täter soll och Rumäninnen als potentiell Frae fir Hochzäite vermëttelt hunn. Am Kader vun der Razzia goufen am ganzen 21 Wunnengen an NRW duerchsicht.