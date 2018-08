Déi soll un der Grenz zwou Woche laang am Asaz sinn an d'Grenz vu Brasilien schützen. Wéi vill Zaldoten an den Norde geschéckt goufen, huet de President Temer no enger Sëtzung vu sengem Cabinet net gesot. Virun zwou Wochen waren un der Grenz zum Venezuela Brasilianer a Flüchtlingen unenee geroden. Deemools goufen 120 Zaldoten op d'Plaz geschéckt fir d'Situatioun am An ze behalen.

An de leschte Méint si wéinst der schlëmmer wirtschaftlecher Kris am Venezuela iwwert 2,3 Millioune Mënschen aus dem Land geflücht. Dovunner geet d'UNO aus. D'Leit leiden un Honger an Aarmut a versichen an d'Nopeschlänner ze kommen. Déi allerdéngs si mat der Situatioun iwwerfuerdert. Dofir huet zum Beispill de Peru méi schaarf Areeskonditioune agefouert.