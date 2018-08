De Polizist hat d’lescht Joer 5 mol op ee Gefier geschoss, wou Jugendlecher dra souzen. D’Affer, wat keng Waff bei sech hat, gouf an de Kapp getraff.



Wéi et heescht, waren déi Jugendlech gemellt ginn, well Leit sech beschwéiert haten, datt déi Jonk Alkohol konsuméiert haten.

D'Riichter mussen elo nach iwwert d'Héicht vun der Strof decidéieren. De Veruerteelte riskéiert bis zu 99 Joer Prisong.



Et ass éischter seelen, dass Polizisten an den USA veruerteelt ginn. D'Zeitung "Fort Worth Star-Telegram" wëll wëssen, dass et sech hei ëm den éischte Polizist zanter iwwer 40 Joer handelt, dee wéinst déidleche Schëss am Déngscht veruerteelt gëtt.



D'Police hat Uganks erkläert, de Polizist hätt geschoss, well den Auto mat de Jugendleche geféierlech hannerzeg a seng Richtung gefuer wier. No der Auswäertung vun de Biller op der Body-Cam huet déi Ausso sech awer relativiséiert... den Auto ass nämlech fortgefuer, wou de Jugendlechen erschoss ginn ass.