Déi 41 Joer al Fra hat hir zwee Bouwen, am Alter vu 4 a 7 Joer, eleng am Zuch gelooss, fir zu Frankfurt op der Gare erauszeklammen a kuerz eng fëmmen ze goen. No sengem normalen Arrêt ass den Zuch du weider gefuer, awer ouni d'Mamm vun de Bouwen u Bord. Déi sinn dann nach bis op Dortmund gefuer, huet déi däitsch Police matgedeelt.D'Fra huet direkt d'Police alarméiert, déi dann eben zu Dortmund sech ëm d'Kanner gekëmmert hunn. D'Mamm ass mam nächsten Zuch nokomm an esou war d'Famill nees zesummen.