Déi hunn däitsch geschwat an auslännerfeindlech Remarke gemaach.



Hie gouf an d'Gesiicht geschloen a mat enger eisener Ketten op d'Schëlleren an op d'Rëpper. De jonke Mann gouf ënner anerem un der Nues, am Gesiicht an um Uewerkierper blesséiert.



D'Police enquêtéiert a sicht no Zeien.