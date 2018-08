Et kënnt zu engem Moment, wou Däitschland matzen an enger kriddeleger Asyldebatt ass.

Thilo Sarrazin

Zu Berlin presentéiert den ëmstriddenen Auteur Thilo Sarrazin um Donneschdeg säin neit Buch. An et kéint ee Wierk sinn, wat de Konflikt bei eisen däitsche Noperen nach méi verschäerfe kéint. Am Buch “Feindliche Übernahme” schreift de Sarrazin iwwert de Koran, mengt do zum Beispill, datt den Islam de Progrès verhënnert an d’Gesellschaft géif menacéieren.

Op den Dag genee virun 8 Joer huet den 73 Joer ale fréiere Politiker schonn emol e Buch publizéiert, dat fir Opreegung gesuergt huet. Mat “Deutschland schafft sich ab” hat den Däitschen den Islam ferm kritiséiert.





An nees gi Stëmmen haart, déi de Sarrazin aus der SPD wëllen hunn. De Chef vun de jonke Sozialisten Kevin Kühnert fuerdert, datt esou eng Demande nach emol misst gepréift ginn.