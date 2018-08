Internat.: Am meeschte gelies

2004

Dëst sinn Aussoen, déi den Affekot vum belsche Mäerder op der belscher Radioschaîne La Première vu sech ginn huet.



Virun iwwer enger Woch hat de Marc Dutroux scho seng Affer an d’Eltere vun de Kanner kontaktéiert, déi hien op grausam Aart a Weis ëmbruecht hat.



Mam Bréif hätt ee wéilten d’Fuerderunge vun den Affer an Hannerbliwwene wëssen, am Fall vun enger fréizäiteger Entloossung vum Mäerder, sot den Affekot vum Marc Dutroux.



Den Affekot vum Jean-Denis Lejeune, dem Papp vum Julie, dat ëmbruecht gouf, schwätzt dogéint vu Manipulatioun.