De Mann, deen d'TV-Team ugepöbelt hat an dee jo Mataarbechter vum Landeskriminalamt ass, wëll de Policedéngscht verloossen, heescht et vum LKA Sachsen. Hie géif enger anerer Aarbecht ausserhalb vun der Police Sachsen nogoen.



Wat war geschitt?

Um Bord vun enger Visite vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel gouf et en Tëschefall mat engem Kamera-Team vum ZDF, méi genee vun der Emissioun Frontal 21.



Dëst wier eng dräi-véierel Stonn vun der Police festgehale ginn, seet den ZDF-Chefredakter Peter Frey. D'Leit wieren also ganz kloer an hirer fräier Berichterstattung ageschränkt ginn.



Kuerz virum Virfall waren d'ZDF-Leit vu Pegida-Demonstrante verbal attackéiert ginn, goufen als "Lügenpresse" vernannt a bei der Police gemellt, dat well se, wéi et am Video schéngt, just hir journalistesch Aarbecht gemaach hätten.



Duerno ass d'Police also intervenéiert an hätten d'Pabeieren vun de Presseleit kontrolléiert. Awer och just déi vun de Journalisten.