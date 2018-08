De kenianeschen Tourismusminister, Najib Balala, an d'Ëmweltorganisatioun WWF haten Enn Juni d'Relokalisatioun vun den Nashörner ugekënnegt. D'WWF hat fir d'Aktioun eng Millioun Dollar (855.000€) bereetgestallt, déi ënnert dem Slogan #TheBigMove als Bäitrag fir d'Iwwerliewe vun den vum Ausstierwe bedreeten Nashörner ugekënnegt ginn ass.Am Ganze sinn 11 Spitzmaul-Nashörner aus dem Nairobi-Nationalpark an dem Nakuru-See-Nationalpark an den Ost-Tsavo-Nationalpark bruecht ginn. Kuerz nodeems se ukomm sinn, si bis Juli déi 11 Nashörner een nom anere gestuerwen. Als Doudesursaach gouf an engem provisoresche Bericht en ze héije Salzgehalt an der Waasserquell an hirem néie Liewensraum festgehalen.De Chef vum kenianeschen Déierendokterverband huet matgedeelt, dass d'Nashörner aus engem Waasserlach gedronk hätten, dat esou salzeg war, dass esouguer e metallent Gitter bei der Pompel korrodéiert wier. Dat salzegt Waasser huet d'Déieren ëmmer méi duuschtereg gemaach an dozou gefouert, dass se ëmmer méi drénke wollten, bis se um Enn verdréchent sinn.De Problem war AFP-Recherchen no awer scho virdru bekannt. D'Plaz fir d'Relokalisatioun wier keng gutt gewiescht, dat huet de renomméierten Déiereschützer Nehemiah Rotich gesot, dee virdru mat der Iwwerpréiwung vun der Aktioun beoptraagt ginn ass. Nodeems hien zwee Mol an deem neie Liewensraum war, huet hie gewarnt, dass et do vill ze dréche wier an e Floss ze wäit ewech wier.Obwuel den Déiereschützer a weider Memberen aus dem Opsiichtsrot vum Wëlldéiere-Schutz (KWS) d'Relokalisatioun e puer mol blockéiert hunn, ass d'Aktioun net ofgebrach ginn.Der WWF hu si virgeworf, sech massiv fir d'Relokalisatioun-Aktioun agesat ze hunn.Den Nashorn-Expert vun der WWF Martin Mulama huet dës Virwërf zeréckgewisen. Hien hätt keen Drock ausgeüübt a wier net iwwert d'Problemer vum neie Liewensraum informéiert ginn. D'KWS hätt him reegelméisseg verséchert, dass d'Konditiounen do "adequat a sécher" wieren.D'Relokalisatiouns-Aktioun ass laut dem Rotich gestart ginn, ouni dass eng gëlteg Zoustëmmung vum KWS-Opsiichtsrot virlouch. De Minister Balala huet dës Virwërf awer ofgewisen an d'Aktioun trotzdeem ordonnéiert. Hien hätt näischt vun de Problemer a Bedenke gewosst.D'Donnéeë vun Naturschützer no ginn et zurzäit knapps 5.500 Spitzmaul-Nashörner op der Welt. Dës liewen ausschliisslech an Afrika.