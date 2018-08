D'Police war dës Kéier awer besser opgestallt, wéi nach Ufank der Woch. Ronn 1.200 Beamten hu fir d'Sécherheet op der Plaz gesuergt. Et waren och eng ganz Rei Polizisten aus anere Bundeslänner op der Plaz, déi hire Kollegen aus Sachsen ënnert d'Ärem gegraff hunn.



Et ass dann och relativ roueg bliwwen, aneschters wéi e Méinden wou Rietsextremer, nom Doud vun engem Däitschen, brutal géint aner Leit virgaange sinn. D'Police hätt en Donneschdeg den Owend just 8 Strofdote registréiert, heescht et. Dobäi handelt et sech zum Beispill ëm Verstéiss géint d'Versammlungsgesetz oder d'Droe vu verbuedenen Zeechnen. D'Demonstranten hate sech virum Stadion zu Chemnitz versammelt, well do de sächsesche Ministerpresident Kretschmer op Biergergespréicher invitéiert hat. Ronn 650 Leit sinn där Invitatioun am Stadion nokomm.

Wärenddeem sinn an der däitscher Haaptstad iwwer 5.000 Persounen op d'Strooss gaangen, fir hei géint Gewalt a Friemenhaass ze demonstréieren. Dat wiere méi Leit gewiescht, wéi ee gerechent hätt, esou d'Police. Tëschefäll hätt et awer keng ginn.