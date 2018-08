En Dënschden ass am Texas e wäisse Polizist wéinst dem Doud vun engem 15 Joer alen Afroamerikaner schëlleg gesprach ginn.

De Mann vun 38 Joer muss 15 Joer an de Prisong. Hien hat d'lescht Joer op een Auto geschoss, wou 5 Jugendlecher dra souzen, déi keng Waff bei sech haten. D'Poliziste ware geruff ginn, well déi Jonk sollen Alkohol gedronk hunn. D'Affer gouf beim Asaz an de Kapp geschoss.