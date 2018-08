Nodeems se zanter e Mëttwoch zu Phoenix am Arizona opgeboert war, gëtt d'Doudelued vum John McCain um Freideg an der Haaptstad Washington opgeboert.

Do sollen, wéi schonn zu Phoenix, d'Bierger d'Méiglechkeet kréien dem republikaneschen Senateur Äddi ze soen.



E Samschdeg dann ass eng Trauerfeier an der nationaler Kathedral zu Washington geplangt, wou ënnert anerem déi fréier Presidente Barack Obama an George W. Bush eng Ried wäerten halen.

De leschte Samschden ass den John McCain am Alter vun 81 Joer un engem Gehirtumor gestuerwen. Wéi schonn am Virfeld annoncéiert, wäert den aktuelle President Donald Trump net un der Trauerfeier participéieren.

E Sonnde gëtt den John McCain dann um Kierfecht vun der Marineakademie zu Annapolis am Maryland bäigesat.