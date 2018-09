De fréiere brasilianeschen Staatschef Lula läit ëmmer nach vir an alle Sondagen a kéint souguer d'Wale gewannen. Et gëtt just e klenge Problem ...

... de Mann sëtzt am Prisong an däerf dofir net untrieden.



Dat Iewescht Walgeriicht a Brasilien, huet sech no 8 Stonne Marathon-Sëtzung dogéint ausgeschwat. De Lula kann awer géint dës Entscheedung an Appell goen.



De fréiere President sëtzt wéinst Korruptioun fir 12 Joer am Prisong. Hie soll sech ënner anerem vun Bau-Entreprisen ee Luxus-Appartement renovéiere gelooss hunn.