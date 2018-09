Zanter e Samschdeg de Moie fréi leeft ee gréisseren Asaz vu Police an Pompjeeën an der Raffinerie "Bayernoil" net wäit vun Ingolstadt a Bayern.

Iwwer 200 Mann sinn op der Plaz.



Neisten Informatiounen no hätt et eng Explosioun ginn, déi dunn e Groussbrand ausgeléist huet. Dat Ganzt an dem Deel, wou Flësseggas an Flësseg-Pëtrol gelagert gëtt.

Bei der Explosioun wären eng 8 Leit blesséiert ginn, wéi e Porte-Parole vun der Police matgedeelt huet.



A well d'Feier och nach ëmmer net ënner Kontroll ass, wäerten elo 2.000 Leit aus der Ëmgéigend evakuéiert ginn, fir hir Sécherheet ze garantéieren.