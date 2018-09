© AFP

De President Trump hat jo schonn ugekënnegt, d'Ofkommes „NAFTA“ mat sengen Nopere Mexiko a Kanada wëllen z'ersetzen, ma wann ee sech dann net géing mat Kanada eens ginn, da géif et an Zukunft ebe just ee bilateraalt Ofkommes mat Mexiko ginn. Dat huet den zoustännegen US-Delegéierte fir de Commerce e Samschdeg matgedeelt. Trotzdeem géing ee sech vun e Mëttwoch un nach eng Kéier mat Kanada un een Dësch setzen an no enger Léisung sichen.



Méiglecherweis ass eng Indiskretioun un deem aktuelle Stëllstand Schold. Den Donald Trump hat an engem Interview „off the record“ eng Informatioun Präis ginn, déi hätt misse vertraulech behandelt ginn, ma dunn awer vun engem Drëtte geleaked gouf a sou un d'Ëffentlechkeet koum. Hien hat gesot, hie wär op kee Fall bereet, Kompromësser ze maachen, wann et ëm Mëllechproduite geet. Dem President sinn déi kanadesch Taxen op amerikanesch Mëllechproduiten nämlech een Dar am An.