Donieft ass awer och eng grouss Géige-Beweegung "Herz statt Hetze"-Manif geplangt, un där och Politiker wéi d'SPD-Vizecheffin Manuela Schwesig Deel huelen.Déi sächsesch Police huet dofir ugekënnegt, si bräichten Zitat „alle verfügbaren Kräfte“ an dozou gehéiere Waasserwerfer, Spezial-Gefierer, d'Päerdsstaffel, Ënnerstëtzungskommandoen a Beweis- an Interpellatioun-Unitéiten, wéi de Policepresident vu Sachsen, de Jürgen Georgie, e Freideg matgedeelt huet.Et wäert ee konsequent géint déi Leit virgoen, déi Gewalt verbreeden.Wéinst dem grousse Police-Asaz, bleiwe keng Beamte méi iwwreg, fir de Match an der 2. Bundesliga tëscht dem Hamburger SV an Dyamo Dresden ze superviséieren, dofir gouf den ausverkaafte Match ofgesot.