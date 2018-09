Dat sot den Politiker an engem Interview mat der „Bild am Sonntag“. No den Europawalen d'nächst Fréijoer misst en neien Ulaf geholl ginn, fir d'Unanimitéit a verschiddenen aussepolitesche Froen ofzeschafen. Wann d'Decisioune mat der Majoritéit vun de Memberstaate kéinte geholl ginn, da kéint et net méi virkommen, dass een EU-Memberstaat vun engem auslännesche Pouvoir kaaft gëtt, fir domadder wichteg Entscheedungen ze blockéieren. Et kéint een d'EU also besser schützen, sou de Maas.



Exceptioune sollen et awer och ginn, zum Beispill bei Froe wéi vill Flüchtlingen een EU-Member soll ophuelen. Et wär net raisonnabel, fir ee Memberstaat ze forcéieren, soss géing een nämlech zouloossen, dass d'Migratiounsfro weiderhin, fir Onstëmmegkeet suergt, sou den Ausseminister. Hie proposéiert eng aner Léisung: wie keng Flüchtlingen ophuele wëll, soll amplaz Responsabilitéit iwwerhuelen. Zum Beispill bei der Bekämpfung vun deenen Ursaachen, déi d'Leit an Afrika dozou dreiwen, ze flüchten.



Donieft huet den däitschen Ausseminister an deem Interview awer och opgeruff, fir sech géint de Rietsextremismus an Däitschland staark ze maachen. Hie kritiséiert, dass sech eng Aart Bequemlechkeet breetgemaach huet, déi et elo géing gëllen, z'iwwerwannen. Et misst ee vum Kanapee opstoen an de Mond opmaachen. D'Joer vum „diskursivem Wachkoma“ misst een Enn hunn. Wann déi anstänneg Leit nämlech géingen de Mond halen, da wär d'Gejäiz vun den Rassisten nach méi haart, sou den Heiko Maas.