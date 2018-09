Internat.: Am meeschte gelies

De fréiere gréngen Europadeputéierten Daniel Cohn-Bendit ass och am Gespréich an huet awer elo an engem Interview éischter "verhalen" op dës Iddi reagéiert.



„Ech hunn net wierklech Loscht, Minister ze sinn, ma ech hu Loscht de Macron z'ënnerstëtzen", sou den 73 Joer ale Politiker. Hien hätt donieft net d'Perséinlechkeet vun engem Minister a wär frou mat senger Fräiheet. Wann den Emmanuel Macron awer doriwwer schwätze wéilt, wär hien natierlech Bereet.

Den Nicolas Hulot huet säi Récktrëtt jo domadder begrënnt, dass net genuch Progrès beim Ëmwelt- a Klimaschutz gemaach gi wär.

Den Daniel Cohn-Bendit huet um Sonndeg donieft och zesumme mat 2 anere Politiker, de franséische Staatspresident opgefuerdert, dem Nicolas Hulot seng Demissioun als een Trampolin ze gesinn, fir seng Ëmweltpolitik radikal ze änneren.