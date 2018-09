No den Demonstratiounen um Weekend zu Chemnitz, ass et an der Nuecht op e Méindeg ganz roueg an der Stad am Oste vun Däitschland bliwwen. Déi politesch Reaktiounen op déi rezent Evenementer sinn ënnerschiddlech. Genee wéi den däitschen Ausseminister Heiko Maas, huet e Sonndeg och den zoustännege Ministerpresident vu Sachsen, den Michael Kretschmer, bei enger Manifestatioun an enger evangelescher Kierch d'Bierger opgefuerdert, sech méi däitlech géint rietsradikal Positiounen auszeschwätzen. D'Majoritéit misst méi haart ginn a sech och virun déi Leit stellen, déi anescht ausgesinn, een anere Glawen hunn, iergendwou anescht gebuer goufen oder eppes anescht gären hunn, sou de sächsesche Ministerpresident.



Op der anerer Säit fuerderen elo d'SPD an déi däitsch Gréng, dass d'AfD soll vum Verfassungsschutz observéiert ginn. Déi rietspopulistesch Partei hätt sech schliisslech op oppener Strooss mat verfassungsfeindlechen Organisatiounen zesummegedoen. D'AfD war jo wärend der grousser Demonstratioun e Samschdeg mat der islamfeindlecher Pegida an der rietser Pro-Chemnitz Beweegung ënnerwee. D'Ministerpresidentin vun Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig schwätzt sech och fir eng Observatioun duerch de Verfassungsschutz aus an sot si géing mat grousser Suerg feststellen, dass d'AfD scho längst een Deel vun der rietsextremer Zeen wär.



11.000 Leit waren e Samschdeg zu Chemnitz op der Strooss, 18 Leit goufen dobäi blesséiert ginn an 37 Plaintë goufe bei der Police, wéinst diverse Strofdoten deposéiert.

Fir de Mëtteg ass déi nächst grouss Manifestatioun geplangt: Ënnert dem Motto „Wir sind Mehr“ ass e gratis Concert géint de Rassismus an d'Friemefeindlechkeet geplangt mat ënner anerem Kraftklub, den Toten Hosen an Marteria.



Heiko Maas: "Et muss ee vum Kanapee opstoen an de Mond opmaachen"