Am Krich- an Terrorgeploten Irak kënnt lues awer sécher eng Regierung zustanen, nodeems schonn am Mee gewielt ginn war.

Grond fir dëse Retard ware Streidereien ëm d'Walresultater, ma elo schéngt eng Léisung um Dësch ze leien.



De Gewënner vun de Walen, de schiitesche Geeschtleche Muktada al-Sadr an de Ministerpresident Haidar al-Abadi hätte sech mat anere Lëschten zesummegedoen a géingen elo déi gréisste Fraktioun am Parlament duerstellen. Dat huet déi staatlech Medienagence an der Nuecht op e Méindeg gemellt.



D'Parlamentswal am Mee war déi éischt, zanter dass sech den Irak géint d'Terrormiliz vum Islamesche Staat duerchgesat huet. D'Extremisten haten 2014 de Pouvoir a grousse Deeler vum Land iwwerholl.