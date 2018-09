© AFP

18 Mënsch goufen dobäi blesséiert, 13 dovunner hu missen an d'Spidol bruecht ginn. Dat mellt déi lokal Police.



D'Hornissen hätten d'Leit, wéi et schéngt, ouni visibele Grond attackéiert. Keen Mënsch wär a Liewensgefor an et wären och keng Kanner ënnert de Blesséierten. Experte sinn elo op der Plaz, fir ze préiwe firwat d'Insekten esou reagéiert hunn.