Si hätte Staatsgeheimnisser net respektéiert, sou heescht et am Verdikt vum Riichter. Béid Reporter waren am Dezember am Zesummenhang mat Recherchen iwwer déi ethnesch Minoritéit, déi muslimesch Rohingya, déi vum Militär am Myanmar verdriwwen an ëmbruecht goufen, verhaft ginn.







D'UNO hat an engem Rapport dem fréiere Burma schonn eemol Vëlkermord reprochéiert. Am Ganze sinn nämlech Ronn eng Millioun Rohingya aus dem Myanmar an dat nach méi aarmt Nopeschland Bangladesch geflücht, a liewen do an grousse Flüchtlingscampen ënnert grujelege Konditiounen.