An der Tierkei leet d'Inflatioun op Grond vun der Kris vun der eegener Währung ëmmer weider zou.

Internat.: Am meeschte gelies

Sou sinn d'Präisser am August am Verglach mam selwechte Mount zejoert ëm ronn 18% geklommen: Dat ass déi héchst Präisdeieregt am Land op den zwee Kontinenter zanter September 2003.



Zanter Méint ass d'tierkesch Lira ferm ënner Drock, ë.a. wéinst Suergen ëm d'Onofhängegkeet vun der Zentralbank.