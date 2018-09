D'Uerteel fir déi zwou jonk Frae vun 22 an 23 Joer war all Kéiers eng 700€ Geldstrof a bis zu 6 Schléi mat engem Bambusrouer. Déi kruten se hannert zouenen Dieren am Geriichtssall.Si ware beim Sex am Auto erwëscht ginn. A Malaysia sinn homosexuell Handlunge vum Gesetz hier verbueden.