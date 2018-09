© Shutterstock

Am Nordoste vun Ägypten hu franséisch an ägyptesch Archeologen eent vun den eelsten Dierfer aus dem Nildelta entdeckt. D'Duerf staamt aus dem Neolithikum, der Zäit tëscht 4200 an 2900 viru Christus. Gebaier aus där Zäit waren an där Regioun net bekannt. Deemno dierften zanter dem 5. Joerhonnert viru Christus Mënschen an de Fiichtzone vum Nildelta gelieft hunn, dat heescht wäit virun den éischte Pharao-Dynastien.