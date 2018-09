Stoungen am Juli nach 41% vun de Befrotenen hannert him, waren et der Enn August just nach 31.



De Premier Edouard Philippe fält sengersäits vun 38 op 35% Zoustëmmung.



D'Regierung a Frankräich ass ë.a. an Turbulenzen, nodeems den Ëmweltminister Nicolas Hulot d'Dier geklaakt hat.