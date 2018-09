An den Ae vum Emily O'Reilly, hätt d'Kommissioun déi eege Reegelen net korrekt applizéiert, wat d'ëffentlecht Vertrauen a Gefor brénge kéint.

Den Däitsche Martin Selmayr, deen déi Zäit Chef de Cabinet vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker war, gouf am Februar fir d'éischt Vize-Generalsekretär a just Minutten drop Generalsekretär genannt. De Martin Selmayr an de Jean-Claude Juncker hätte scho laang gewosst, dass sech de Generalsekretär vu bis dohin, Alexander Italianer, zréckzéie géif, hätten dat awer geheim gehalen.