Um Méinden den Owend sinn no beim Fluchhafe vu "Le Bourget" bei Paräis 3 russesch Touristen an hirem Taxi iwwerfall ginn.

4 Brigangen, déi Cagoulen op haten, hunn den Auto gestoppt an de Russen hir 4 Wallissen ofgeholl. An de Wallisse ware Bijouen am Wäert vun e puer honnertdausenden Euro a Kleeder dran.D'Touriste si beim Iwwerfall net blesséiert ginn.